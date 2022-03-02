Беженцы из Донбасса начали получать направления на работу в Орле

В регионе открылись консультпункты для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

В Орловской области в пункте временного размещения беженцев из Донбасса, открытом на базе санатория «Орловчанка», организована работа консультационного пункта региональной службы занятости. Об этом сообщает областное управление труда. Уточняется, что в указанный ПВР прибыли уже 126 беженцев из Донбасса. Из них 39 человек находятся в трудоспособном возрасте. На данный момент в консультационный пункт обратились 20 человек. Они заполнили анкеты и получили консультации о возможности трудоустройства по имеющимся у них профессиям и специальностям. Также беженцы ознакомились с перечнем вакансий в Орловской области. Троим из них уже выданы направления на работу.

«Эти люди только-только прибыли в ПВР, они напуганы и еще не оттаяли от пережитого кошмара, смерти близких, знакомых, друзей, — говорят в управлении труда и занятости Орловской области. — Они бежали от войны. И, конечно, каждый из них надеется, что это не продлится долго, что в скором времени они смогут вернуться в свои дома, к своей работе на своей Родине. Но жизнь продолжается, и люди учатся жить в новых обстоятельствах».

Начальник отдела центра занятости населения Орловского района Нина Солодкова отметила, что орловские специалисты стараются «вооружить» переселенцев актуальной информацией о рынке труда в регионе. Служба занятости составила график выездов в различные пункты временного пребывания. Выезжать туда специалисты обещают неоднократно.

«Специалисты Орловского районного центра занятости до этого уже провели консультпункт для беженцев в санатории «Дубрава», мценская служба занятости организовала консультации в ПВР, расположенном в детском лагере «Юбилейный», сотрудники центров занятости Советского и Северного районов города Орла проконсультировали граждан из ЛНР и ДНР в хостеле КДЦ «Металлургов» и гостинице «Русь», — перечислили в управлении.

«Граждане, которые приезжают в наш регион самостоятельно, останавливаясь не в пунктах временного пребывания, а у родственников, могут обратиться за консультацией и помощью в трудоустройстве в любой центр занятости населения», — добавила начальник областного отдела управления труда и занятости Марина Мельникова. Контакты всех центров занятости региона можно посмотреть на сайте http://job.orl.ru/czn/index.

ИА «Орелград»