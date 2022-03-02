Как орловчанам защититься от спама на смартфоне

Бесплатный сервис «Базовая защита от спам-звонков»

«Базовая защита от спам-звонков» избавляет от большинства рекламных входящих.

После подключения сервиса каждый номер, с которого вам звонят, МТС проверит по своей базе спам-номеров. Если вызов поступает с номера из этой базы, то он перенаправляется на вашу голосовую почту. Звонящий, если захочет, оставит вам голосовое сообщение, а вы, если захотите, прослушаете его, когда будет удобно. Для этого позвоните на короткий номер 0867 — это бесплатно. Об оставленных сообщениях МТС проинформирует вас по SMS.

Каждое непрослушанное сообщение хранится один день и еще день после прослушивания. Всего может храниться до 15 сообщений, длительностью не более минуты каждое.

На многих тарифных планах МТС сервис «Базовая защита от спам-звонков» уже включен. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить этот бесплатный инструмент сами, набрав в режиме набора номера команду: *111*0867*1# и нажать кнопку вызова. После вы получите SMS, подтверждающее подключение, или информацию о том, что сервис уже был подключён ранее.

Черный список

Есть вариант самому настроить блокировку с услугой «Черный список». С ней вы сможете сами добавить нежелательного абонента в «черный список», чтобы в дальнейшем спамер не смог дозвониться или отправить сообщение на ваш номер. При этом настраивать блокировку можно достаточно гибко. Не обязательно полностью отсекать тот или иной номер — некоторые звонки можно переводить на голосовую почту и прослушивать сообщения в удобное время.

В личном кабинете предусмотрена опция выбора сигнала, который услышит добавленный в список абонент: «Занято» или «Аппарат абонента выключен».

Услуга «Чёрный список» для детей

Для детей в МТС предусмотрена специальная модификация предыдущей услуги. По сути, она объединяет в себе возможности родительского контроля, блокировки звонков и антиспама для SMS.

Для использования услуги в личном кабинете необходимо подключить связку «родитель — ребёнок». Связка может быть установлена как на один расчётный счёт, так и на разные. Далее папа или мама настраивают правила работы услуги:

— Запретить все звонки и SMS со всех номеров или выбранных из адресного списка.

— Установить запрет по дням, часам или постоянно.

— Запретить SMS со всех номеров.

— Настроить уведомления для родителей о спам-сообщениях на номер ребёнка.

Суммарное количество правил, которые можно настроить, может достигать 300.

Один родитель в своём личном кабинете может подключить не более 10 «детских» номеров

Блокировка спам-звонков

В случае «Блокировки спам-звонков» ничего настраивать не нужно, но и внести ручные правки в алгоритмы услуги тоже нельзя. Все входящие вызовы проверяются в режиме реального времени по спам-базе, которая формируется МТС с помощью больших данных.

Если среди звонящих появится спамер, система автоматически заблокирует его звонок, а пользователь получит уведомление об этом в SMS. В любой момент можно проверить, какие номера заблокированы. Скачивать дополнительное приложение, загружать в смартфон спам-базу и давать сервису доступ к адресной книге — ничего из этого не нужно. Услугу можно подключить отдельно или вместе с подпиской МТС Premium.

Услуга «Антиспам»

Сервис предназначен для блокировки рекламных рассылок в SMS. Если вы получили спам-объявление, в течение 24 часов отправьте SMS с номером отправителя рекламы на короткий номер 6333 — это бесплатно, если вы находитесь в зоне действия сети МТС. В течение суток служба поддержки МТС пришлёт уведомление о регистрации жалобы и даст рекомендации по блокировке ненужной рассылки.

Услуга «Супер АОН»

Наверняка вы пользуетесь услугой автоматического определения номера. Однако она не позволит распознать так называемый скрытый номер — при звонках людей, подключивших себе услугу «АнтиАОН». Для распознавания скрытых номеров нужно тяжёлое вооружение — сервис «Супер АОН». Важно учесть, что эта услуга дополняет обычный АОН, а не заменяет его.

Приложение «МТС Кто звонит»

МТС Кто звонит — это разновидность определителя номера. Но, если стандартный АОН распознает только те номера, которые пользователь занес в телефонную книгу, то это приложение сверяется по базе тысяч организаций по всей России. Если звонит спамер, приложение об этом сообщит, при этом иногда будет понятно, какого рода услуги собираются вам навязать. Если звонит организация, незамеченная в спаме, вы сможете увидеть ее название, если данные о номере есть в базе.

Самое неприятное, что в кризисной ситуации активизируются мошенники, которые пользуются нашей эмоциональной слабостью. Поэтому полезно узнать, кто вам звонит еще до того, как вы сняли трубку.