Леонид Музалевский: я ни минуты не сомневался в правильности и взвешенности решения Президента

Спикер орловского парламента прокомментировал ситуацию на Украине.

«С момента объявления 24 февраля Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным о начале специальной военной операции в Донбассе я ни минуты не сомневался в правильности и взвешенности данного решения.

Как отметил в своём обращении глава государства, за эти восемь лет проживающие на территории Донбасса мирные граждане подвергались систематическим издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. В некогда братской стране, несмотря на мирное время, массово гибли женщины, дети и старики. Так, по информации Следственного Комитета РФ, в результате этих действий не менее 5,5 тыс. мирных жителей были ранены, более 2,6 тыс. граждан погибло, было уничтожено и частично разрушено более 2,2 тыс. объектов.

Поэтому Президент РФ отметил, что нам «просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Точкой невозврата стало заявление Киева о возможности восстановления (или обретения) ядерного статуса Украины.

Очевидно, что нашему Президенту ничего не оставалось, как в очередной раз, проявив волю и решимость, взять ответственность за жизнь людей, в целом за ситуацию на себя! Не следует забывать, что события могли развиваться ещё более непредсказуемо, нельзя было исключать, что при худшем сценарии военные действия затронули бы территорию непосредственно нашей страны.

Сегодня крайне важно завершить начатое, отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить полномасштабную войну!

В такие тяжёлые времена мы должны быть вместе, должны поддержать решение нашего Президента и наших защитников, которые ежесекундно рискуют собственными жизнями, защищая нас от фашизма! Ведь жителям нашей страны, победившим в своё время «коричневую чуму», не нужно объяснять, насколько в принципе хрупок мир!»