Марина Ивашина станет ответственной за орловские СМИ

2.3.2022 | 13:08 Новости, Политика

Вадим Багринцев назначен помощником губернатора.

По информации издания «Орелтаймс»,  управление пресс-службы и взаимодействия со СМИ будет присоединено к аналитическому управлению. Таким образом, Марина Ивашина, глава аналитического управления, станет ответственной за взаимодействие с орловскими СМИ.

Вадим Багринцев, который ранее возглавлял пресс-службу, в свою очередь станет помощником губернатора Андрея Клычкова.

Марина Ивашина получила известность в качестве редактора оппозиционной газеты «Орловские новости». Позже она была назначена советником губернатора Козлова. При Потомском Ивашина работала заместителем начальника департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области.

ИА «Орелград»

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