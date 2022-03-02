Марина Ивашина станет ответственной за орловские СМИ

Вадим Багринцев назначен помощником губернатора.

По информации издания «Орелтаймс», управление пресс-службы и взаимодействия со СМИ будет присоединено к аналитическому управлению. Таким образом, Марина Ивашина, глава аналитического управления, станет ответственной за взаимодействие с орловскими СМИ.

Вадим Багринцев, который ранее возглавлял пресс-службу, в свою очередь станет помощником губернатора Андрея Клычкова.

Марина Ивашина получила известность в качестве редактора оппозиционной газеты «Орловские новости». Позже она была назначена советником губернатора Козлова. При Потомском Ивашина работала заместителем начальника департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области.

ИА «Орелград»