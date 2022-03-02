Минэкономразвития РФ вручило свидетельство о регистрации четвертому резиденту ОЭЗ «Орел»

Речь идет о компании «Артико Керамикс». Свидетельство Министерства экономического развития РФ о регистрации компании в качестве резидента особой экономической зоны промышленно -производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» было подписано в профильном ведомстве в минувший четверг, 24 февраля.

Напомним, что всего несколько месяцев назад, в сентябре минувшего года, Корпорация развития Орловской области и компания «Артико Керамикс» презентовали российско-итальянский инвестпроект — строительство завода по производству керамической посуды в особой экономической зоне «Орел».

Инвестор декларировал, что всего на заводе будет работать до 150 человек и планирует строительство в регионе новых фабрик с увеличением количества рабочих мест до 300. Важно, вся продукция будет изготавливаться из экологически чистого сырья, а также предусмотрено безотходное производство.

Работа завода простимулирует создание смежных производств и создание новых рабочих мест и для местных упаковочных компаний, и для производителей гипса, и для перевозчиков, металлообрабатывающих компаний, типографий и сферы розничных продаж.

Артур Тоноян, генеральный директор компании -инвестора «Артико керамикс», являющийся и генеральным директором по связям с зарубежными странами ассоциации APICI, комментируя выбор площадки, отмечал: «Нас в ОЭЗ ППТ «Орел» привлекает наличие инфраструктуры, налоговые преференции и качественное консалтинговое сопровождение со стороны Корпорации развития Орловской области, что обеспечивает легкость входа на площадку в этой преференциальной зоне. Конечно, также важным фактором является наличие необходимого сырья в регионе и возможность кадрового обеспечения. А наглядным примером здорового инвестиционного климата в Орловской области стала история уже давно работающих в регионе итальянских предпринимателей».

«Все наши резиденты сейчас работают в штатном режиме. И в ОЭЗе, и в ТОСЭРе. В полном объеме ведутся проектные, строительные, производственные работы. Поэтому мы надеемся, что все сроки и по этому проекту будут выдержаны. А на сегодняшний день завод уже на стадии проектирования. В течение этого года инвестор планирует начать строительно-монтажные работы, а затем приступить к установке оборудования. На следующий год запланированы ввод завода в эксплуатацию и постепенное наращивание объемов производства. Новый завод сможет производить до 16 тысяч видов керамических изделий в сутки, а его мощность составит 1,35 млн изделий в год. Выход на проектную мощность предполагается в 2024 году. Есть план расширения производства до 2025 года», — уточнил Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области, которая сопровождает работу резидентов.

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ИА «Орелград»