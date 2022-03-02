От владельцев орловских пасек утаили часть важной информации

В регионе прошла проверка оповещений о предстоящих обработках посевов.

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля провели серию проверок агропредприятий и фермеров. Речь идет об оповещениях о проведении химических обработок посевов, которые аграрии обязаны делать заблаговременно. Напомним, правила оповещения четко регламентируются законом, так как подобные обработки представляют собой угрозу для человека и животного мира.

Наиболее опасными такие обработки считаются для пчел. В Орловской области в предыдущие годы не раз фиксировались факты массового мора этих полезных насекомых. Причиной мора практически всегда становились химикаты, которыми аграрии опрыскивали свои поля без предварительного уведомления граждан. В данном случае по результатам проверки нарушения были выявлены в действиях главы фермерского хозяйства и двух аграрных организаций.

Проверяющие установили, что они разместили в областной прессе сообщения о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов для обработки сельскохозяйственных культур. Однако, как показала проверка, эта информация «содержала сведения не в полном объеме». Тем самым были нарушены нормы федеральных законов «О пчеловодстве» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

«По факту нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов по ст.8.3 КоАП РФ составлены протоколы об административных правонарушениях, — сообщили в надзорном ведомстве. — По результатам рассмотрения административных материалов ООО и глава КФХ привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 23 000 рублей».

ИА «Орелград»