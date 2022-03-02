В Орле хотят удалить питейные заведения от жилых домов

Жители жалуются на шум.

Администрация Орла подняла вопрос о границах территорий многоквартирных домов, в пределах которых запрещена розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания, сообщается на сайте администрации города.

От жильцов в администрацию постоянно поступают жалобы на шум из питейных заведений. Количество жалоб уже не первый год превышает сотню. Чтобы навести порядок, приходится несколько раз в неделю вызывать полицию. При этом, питейное заведение проходит длительную проверку специальными органами. Но эти методы не системны и не позволяют полноценно решить проблему. Один из вариантов — наложить на заведения общепита дополнительные ограничения.

В регионе устанавливаются ограничения только по площади. Так, употреблять алкоголь в объектах общепита, которые находятся в многоквартирных домах или рядом с ними, нельзя, если площадь торгового зала менее 50 кв.м. Органы местного самоуправления вправе определить ещё и границы прилегания. Администрация Орла предлагает ужесточить условия и определить, что питейные заведения не могут находиться ближе, чем на 50 метров от многоквартирных домов.

То есть, если предложение администрации Орла вступит в силу, торговать алкоголем не смогут общепиты площадью менее 50 кв.м и расположенные ближе, чем на 50 метров от многоэтажки.

Сначала определили количество объектов общепита, реализующих алкоголь, с помощью инвентаризации и информации из разных источников. В городе выявили 242 объекта. 29 из них попадут под новое ограничение, 22 из которых расположены не только рядом с многоквартирными домами, но и в шаговой доступности от 20 объектов образования, шести спортивных объектов, пяти объектов здравоохранения и четырех объектов культуры.

В обсуждении приняли участие представители администрации Орла, Департамента промышленности и торговли Орловской области, Орловского городского Совета народных депутатов, Орловского регионального отделения «Опора России», предприниматели, представители общественности.

Одни из участников предлагали рассмотреть вопрос позже, когда бизнес прочно встанет на ноги. Другие утверждали, что жители соседствующих с питейными заведениями многоэтажек уже устали мириться с постоянным шумом. Но вывод сделали общий – работу общепита необходимо привести к чёткой, одинаковой для всех системе.

После обсуждения специальная комиссия одобрила предложенный нормативный акт для проведения общественных обсуждений.

Проект постановления о порядке общественного обсуждения по вопросу введения дополнительных требований к питейным заведениям направили для дачи заключения в Прокуратуру Советского района. По факту одобрения вопрос будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы определить основное мнение.

ИА «Орелград»