В сети собирают информацию о военных, участвующих в операции на Украине

2.3.2022 | 14:07 Важное, Новости, Политика

Источник «Орелграда» в силовых структурах подтвердил, что ресурсы существуют и представляют угрозу.

Как стало известно нашему изданию, сайты созданы с территории Украины и используют методы социальной инженерии, такие как беспокойство близких о военнослужащих. Сайты представляют собой форму для проверки по ФИО, году рождения и места жительства информации о том числится ли в учете раненым или погибшим тот или иной военнослужащий.

Однако ответа никакого после введения этих данных пользователю не приходит. Введенные данные собираются в базу данных и таком образом накапливается массив информации о российских военнослужащих с местами жительства и годами рождения. Правоохранительные органы просят орловцев не переходить на данные сайты и не пользоваться ими, чтобы не навредить своим близким.

Напомним, что Министерство обороны РФ ранее заявляло, что при проведении операции есть раненые и потери в личном составе. Эксперты отмечают, что потери, которые публикуются в украинском сегменте интернета не имеют ничего общего с реальностью. В приграничные регионах, такие как Курск, Белгород, Брянск, Ростов нет наплыва раненых, никаких госпиталей не развернуто.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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