Андрей Клычков поддержал операцию по демилитаризации Украины

Губернатор выступил с получасовым обращением.

Андрей Клычков официально заявил о поддержке решения Владимира Путина начать спецоперацию по демилитаризации Украины. Это произошло почти через неделю после начала боевых действий.

В своем получасовом сообщении губернатор рассказал об общении с жителями Донбасса, которые рассказали ему о том, что пришлось пережить людям в последние восемь лет. Также глава региона поделился мыслями о геополитической обстановке и пришел к выводу, что у Путина не было другого выбора, кроме начала спецоперации.

«У нас в стране не осталось, пожалуй, ни одного человека, кого не волнует ситуация в нашей стране и на Украине. Каждый задается вопросом, с кем он и за кого, а для меня ответ очевиден – я со своей страной, я за свою страну, и что бы ни происходило, я всегда буду придерживаться только этой позиции», — заявил Клычков.

ИА «Орелград»