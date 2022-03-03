Андрей Клычков поддержал операцию по демилитаризации Украины

3.3.2022 | 17:00 Новости, Политика

Губернатор выступил с получасовым обращением.

Андрей Клычков официально заявил о поддержке решения Владимира Путина начать спецоперацию по демилитаризации Украины. Это произошло почти через неделю после начала боевых действий.

В своем получасовом сообщении губернатор рассказал об общении с жителями Донбасса, которые рассказали ему о том, что пришлось пережить людям в последние восемь лет. Также глава региона поделился мыслями о геополитической обстановке и пришел к выводу, что у Путина не было другого выбора, кроме начала спецоперации.

«У нас в стране не осталось, пожалуй, ни одного человека, кого не волнует ситуация в нашей стране и на Украине. Каждый задается вопросом, с кем он и за кого, а для меня ответ очевиден – я со своей страной, я за свою страну, и что бы ни происходило, я всегда буду придерживаться только этой позиции», — заявил Клычков.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования