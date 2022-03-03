Депутаты от ЛДПР готовы поехать с гуманитарной миссией на Украину

Владислав Числов обратился к Клычкову с просьбой установить контакты с Минобороны.

Владислав Числов, лидер орловского отделения ЛДПР, заявил, что актив ЛДПР и депутаты от партии готовы оказать гуманитарную помощь жителям Украины. С этой целью он обратился к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, попросив его установить контакты с Министерством обороны.

«Региональное отделение нашей партии активно учувствовало в оказании гуманитарной помощи беженцам, прибывшим в наш регион с Донбасса. Считаем, что мы не вправе оставаться в стороне и от участия в вопросе организации сбора гуманитарной помощи и для жителей Украины», — говорится в обращении.

«В сложившейся ситуации на Украине на территориях, освобождённых от войск ВСУ, складывается сложная ситуация с поставками продуктов первой необходимости. ЛДПР готова привлечь свои силы для сбора гуманитарной помощи и доставки ее на Украину при условии того, что власти обеспечат договоренность с Министерством обороны РФ. Наши активисты и я готовы сопровождать доставку грузов. Надеюсь и другие партии поддержат нашу инициативу», — заявил депутат областного Совета от партии ЛДПР Владислав Числов.

ИА «Орелград»