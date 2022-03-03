Конкурс в честь 100-летия СССР объявлен в Орле

3.3.2022 | 9:30 Культура, Новости

Принять участие в «советском» конкурсе могут культработники.

В Орловской области выберут лучшего культработника. Как сообщает  Орловский областной центр народного творчества, прием заявок уже стартовал. Акция проводится совместно с региональным управлением культуры и архивного дела. Позиционируется она как конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник Орловской области 2022». В настоящий момент проводится уже второй этап — до 10 марта участники должны презентовать свои домашние задания на темы «Я — лидер инновации» и «Рекламная кампания».

Временные рамки заключительного третьего этапа еще уточняются. Но уже известно, что на этом этапе планируется представление конкурсной программы участников «Творческий путь поколений», посвященное 100-летию создания СССР. Работы участников могут отражать определенный временной период на выбор: «ретро», «оттепель», «перестройка», «эпоха застоя», «90-е» и т.п.

«По итогам конкурсных заданий жюри определит победителя, — сообщает Орловский областной центр народного творчества. — Вы руководитель или специалист культурно-досугового учреждения? Жить не можете без творчества? Безгранично любите свою работу? Хотите поддержать престиж профессии? Тогда этот конкурс для Вас!».

ИА «Орелград»

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