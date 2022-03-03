Ксения Собчак поддержала Тургеневский дуб, попавший под санкции

Ранее Тургеневский дуб был исключен из конкурса «Европейское дерево года».

Известная телеведущая Ксения Собчак иронично прокомментировала новость об исключении Тургеневского дуба из конкурса «Европейское дерево года».

«Дуб — главный враг, поняла, все ясно», — написала Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня».

Ранее стало известно, что за день до окончания голосования организаторы «Европейского дерева года» по политическим мотивам исключили орловское дерево из числа участников.

ИА «Орелград»