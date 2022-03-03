Ксения Собчак поддержала Тургеневский дуб, попавший под санкции

3.3.2022 | 15:00 Новости, Политика

Ранее Тургеневский дуб был исключен из конкурса «Европейское дерево года».

Известная телеведущая Ксения Собчак иронично прокомментировала новость об исключении Тургеневского дуба из конкурса «Европейское дерево года».

«Дуб — главный враг, поняла, все ясно», — написала Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня».

Ранее стало известно, что за день до окончания голосования организаторы «Европейского дерева года» по политическим мотивам исключили орловское дерево из числа участников.

ИА «Орелград»

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