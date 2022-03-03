Оценена зависимость Орла от связей с другими странами

Внешнеторговый оборот более чем наполовину связан со странами дальнего зарубежья.

Внешнеторговый оборот Орловской области в 2021 году увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом и составил 814,7 миллионов долларов США. Такие данные приведены в web-журнале «Орловская область: Аналитика, цифры, факты», опубликованном на официальном портале регионального правительства. Как уточнили в пресс-службе губернатора, текущий выпуск посвящен основным итогам развития Орловской области в 2021 году. Из него следует, что доля экспорта во внешнеторговом обороте региона в отчетном периоде составила 51,4 процента, импорта – 48,6 процента.

«Объем внешней торговли региона со странами СНГ составил 256,9 миллиона долларов США, что в 1,2 раза больше уровня 2020 года, — следует из обнародованных данных. — Экспорт увеличился в 1,2 раза и составил 137,5 миллиона долларов США. Импорт вырос в 1,3 раза, составив 119,4 миллиона долларов».

В сложившихся условиях, когда западные страны буквально «штампуют» все новые экономические санкции против нашей страны, особый интерес вызывают сведения об объеме внешней торговли со странами дальнего зарубежья. В прошлом году он вырос на 55,8 процента и составил 557,8 миллиона долларов США. При этом экспорт увеличился на 62,8 процента (281 миллион долларов), импорт вырос на 49,3 процента (276,8 миллиона долларов). Цифры по итогам 2022 года могут оказаться скромнее. Кроме того, из-за введенных санкций Россия, вероятно, прекратит расчеты по внешним сделкам в долларах США.

ИА «Орелград»