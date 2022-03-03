Орловский суд на слово не поверил

Спор бизнеса о взыскании долга разбился об отсутствие письменных доказательств.

Новодеревеньковский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору аренды спецтехники с экипажем. Как пояснили в пресс-службе суда, истцом выступило одно из ООО, ответчиком стал местный индивидуальный предприниматель. Спор в целом носил тривиальный характер, но нюансы его рассмотрения могут стать хорошим практическим примером другим.

Как следует из материалов гражданского дела, между ИП и ООО был заключен договор аренды спецтехники с экипажем. В орловском суде фирма пыталась взыскать с ИП аванс. В иске было указано, что стороны достигли соглашения о перечислении арендодателю предоплаты в размере 89 тысяч рублей на время оказания услуг с их последующим возвратом. Однако, как заявил истец, ответчик данную сумму до настоящего времени не вернул.

Исход дела решили доказательства, точнее, их отсутствие. Компания-истец не предоставила доказательств заключения с ИП соглашения о предоплате. В свою очередь ответчик предоставил суду историю операций по дебетовой карте о движении денежных средств. Из нее следует, что упомянутую сумму он действительно получал. Бизнесмен этого не отрицал, но заявил, что деньги были получены им не по соглашению с истцом, а в частном порядке от другого лица.

«Суд указал, что в соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, — пояснили в пресс-службе райсуда. — Таким образом, в судебном заседании не подтвержден тот факт, что между ООО и ИП было достигнуто соглашение о перечислении последнему 89 тысяч рублей, а доказательств обратного истцом суду не представлено, в связи с чем в удовлетворении исковых требований истцу было отказано».

ИА «Орелград»