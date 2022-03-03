Орловским школам выделят деньги на оплату штрафов

3.3.2022 | 16:00 Закон и порядок, Новости

В Орловском районе утверждены правила субсидирования школ и детсадов.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок субсидирования муниципальных образовательных организаций. Деньги будут предоставляться школам и детсадам вне рамок муниципального задания на обучение детей, на так называемые другие нужды. Финансирование возьмет на себя местный бюджет. Субсидии будут выдаваться на основании соглашений, которые школам и детсадам придется заключать с администрацией округа. Это будут строго целевые средства.

Впрочем, окружные власти утвердили достаточно длинный перечень целей, на которые можно расходовать средства субсидий. Обращает на себя внимание тот факт, например, что субсидии будут выделяться учреждениям образования на исполнение решений судов. Речь идет о взыскании в судебном порядке долгов, к примеру, за свет и тепло, за поставку продуктов питания. Как правило, при вынесении таких решений суды также накладывают на школы и детсады штрафы и пени за неисполнение договорных обязательств и просрочку платежей.

Поскольку собственных денег у школ и детсадов практически нет, окружные власти будут помогать им оплачивать подобные расходы, которые ложатся на муниципальный бюджет дополнительным бременем. Субсидии также разрешено тратить на проведение текущего и капитального ремонта не только зданий и помещений, но и школьных автобусов, на организацию и проведение конференций и выставок, поощрение лучших педагогических работников, временное трудоустройство школьников в возрасте от 14 лет и старше и другое.

ИА «Орелград»

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