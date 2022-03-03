Торги по ремонту орловского Красного моста снова не состоялись

3.3.2022 | 12:30 Новости, Строительство

Потенциальный подрядчик из Москвы не имеет лицензии на работу с объектами культурного наследия. 

Третья попытка найти нового подрядчика для ремонта Красного моста оказалась неудачной, и торги снова не состоялись.

Если в первые два раза желающих заниматься орловским долгостроем не нашлось, то в этот раз заинтересованность в объекте проявила московская компания «Уваровская механизированная колонна №22», которая ранее получила контракт на ремонт моста в Ливенском районе.

Причиной срыва торгов послужило отсутствие у потенциального подрядчика лицензии на право работы с объектами культурного наследия, коим является Красный мост. По заявлению губернатора Клычкова, следующая попытка найти подрядчика состоится 11 марта. Возможно, «Уваровская механизированная колонна №22» снова попытается принять участие в торгах.

ИА «Орелград»

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