Власти Орловской области ослабят антиковидные ограничения

Решения могут быть приняты на сегодняшнем заседании оперштаба.
Губернатор Андрей Клычков анонсировал послабления в сфере антиковидных ограничений. Эту тему он поднял во время вчерашнего прямого эфира в соцсетях.
По его словам, масштабы заболеваемости в регионе заметно снижаются, и уже поступили новые рекомендации из федерального Роспотребнадзора.
На сегодняшнем заседании оперативного штаба может быть принято решение о выводе 140 ковидных коек. Также ожидается снятие ряда дополнительных ограничений.
ИА «Орелград»