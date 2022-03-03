Власти Орловской области ослабят антиковидные ограничения

Решения могут быть приняты на сегодняшнем заседании оперштаба.

Губернатор Андрей Клычков анонсировал послабления в сфере антиковидных ограничений. Эту тему он поднял во время вчерашнего прямого эфира в соцсетях.

По его словам, масштабы заболеваемости в регионе заметно снижаются, и уже поступили новые рекомендации из федерального Роспотребнадзора.

На сегодняшнем заседании оперативного штаба может быть принято решение о выводе 140 ковидных коек. Также ожидается снятие ряда дополнительных ограничений.

ИА «Орелград»