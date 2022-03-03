Житель Орловского района госпитализирован с ожогами после пожара

Жилой дом сгорел в селе Лаврово.

Житель села Лаврово госпитализирован с ожогами в областную клиническую больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вчера в 14.21 стало известно о возгорании жилого дома мансардного типа в Орловском районе. Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили, что из-под крыши идет густой черный дым. Открытым пламенем горела мансарда и некоторые из внутренних помещений.

Хозяин дома покинул пожар самостоятельно, но получил ожоги. Причину возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»