Житель Орловского района госпитализирован с ожогами после пожара

Жилой дом сгорел в селе Лаврово.
Житель села Лаврово госпитализирован с ожогами в областную клиническую больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Вчера в 14.21 стало известно о возгорании жилого дома мансардного типа в Орловском районе. Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили, что из-под крыши идет густой черный дым. Открытым пламенем горела мансарда и некоторые из внутренних помещений.
Хозяин дома покинул пожар самостоятельно, но получил ожоги. Причину возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливают эксперты.
ИА «Орелград»