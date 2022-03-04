Банк России рассказал о новой преступной схеме мошенников

4.3.2022 | 10:00 Новости, Происшествия

Аферисты призывают срочно снимать сбережения, которые, якобы, могут быть утеряны после отключения банков от системы СВИФТ.

По сообщению пресс-службы Банка России, российские мошенники массово стали использовать новую преступную схему. Людям поступают звонки с призывом срочно снимать свои сбережения. Аферисты утверждают, что деньги, якобы, могут стать недоступными после отключения российских банков от системы СВИФТ.

Эта информация не соответствует действительности, так как иностранные санкции против нескольких российских банков никак не влияют на внутрироссийские взаиморасчеты и хранение сбережений.

«СВИФТ — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны.

Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально», — сообщает Банк России.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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