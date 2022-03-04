«Энергопроф» в полном объеме запустил свое производство в ТОСЭР «Мценск»

Завод может выпускать в год до 500 блок-контейнеров.

Клиент Корпорации развития Орловской области, ООО «Инженерно-производственное предприятие Энергопроф», получило статус резидента ТОСЭР «Мценск» в ноябре прошлого года. Сейчас на предприятии уже полным ходом идет выпуск блок-контейнеров генераторных установок для технологического оборудования и модульных компрессорных станций. Также работает линия по выпуску электрощитового оборудования.

«С этого года у нас начался и набирает обороты производственный процесс. Наш завод может выпускать в год до 500 блок-контейнеров трех видов: для дизель-генераторных установок, для компрессорных станций и для технологического оборудования. Также наши мощности позволяют производить 760 единиц электрощитового оборудования. Мы работаем сейчас по заказам, спрос на нашу продукцию на рынке остается высоким. Трудятся на предприятии в настоящее время 48 человек, в основном это жители Орловской области. На сегодняшний день мы вложили в этот инвестпроект более 20 миллионов. Если потребуется, то готовы расширить производство», — рассказал Кирилл Воробьев, генеральный директор «ИПП Энергопроф».

Напомним, что в прошлом году руководством ООО «Группа компаний Энергопроф» было принято решение объединить свои два производства, располагавшиеся в Мытищах и Курчатове, в одном месте. В результате, выбор пал на ТОСЭР во Мценске. Инвесторов в этой преференциальной зоне привлекли льготы по налогам на прибыль и на имущество. Для обустройства производственного комплекса было выбрано помещение бывшего Мценского керамического завода площадью в 6 тысяч кв. метров.

«Мы очень рады тому, как динамично стартовал «Энергопроф», высоким темпам развития производства и в свою очередь продолжим консалтинговую поддержку своего клиента в ходе дальнейшей реализации этого инвестпроекта», — прокомментировал Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.

Подробнее с информацией о продукции предприятия можно ознакомиться по ссылке: http://sklad- generator.ru/