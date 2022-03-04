Российские СМИ стали упоминать орловского мэра Парахина намного реже

95 место в рейтинге упоминаемости из 100 возможных.

Мэр Орла Юрий Парахин стал одним из наименее упомянутых градоначальников на территории Российской Федерации. Такую информацию обнародовало издание «Давыдов. Индекс».

В опубликованном рейтинге «Топ-100 глав городов по упоминаемости в СМИ за февраль 2022 года» Парахин занимает 95-е место из 100 возможных. «Давыдов. Индекс» насчитал всего лишь 67 упоминаний за месяц. О лидере рейтинга Алексее Копайгородском (Сочи) вспоминали 505 раз.

По данным того же источника, в январе Юрий Парахин занимал 40-е место.

ИА «Орелград»