Под Орлом водитель врезалась в дерево, пострадал подросток

4.3.2022 | 10:30 Новости, Происшествия

Водитель «Лады» не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В Орловской области 42-летняя водитель «Лады» потеряла управление автомобилем и врезалась в дерево. Пострадал 17-летний пассажир, находившийся в салоне.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, вчера в 17.30 женщина ехала по автодороге «Змиевка — Глазуновка — Тросна» со стороны Тросны в направлении Глазуновки. В районе 48-го километра она потеряла управление съехала в левый кювет.

Молодой пассажир получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»

 

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