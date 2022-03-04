Под Орлом женщина после скандала сожгла имущество фермера

Для совершения преступления нетрезвой орловчанке хватило одной спички.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба потерпевшему. Преступление было совершено путем поджога, то есть, с точки зрения закона, общеопасным способом.

Как установил суд, инцидент произошел на территории производственной базы местного индивидуального предпринимателя. Женщина в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что «после скандала, используя малозначительный повод, решила уничтожить имущество путем поджога». Убедившись в том, что ее никто не видит, женщина достала из кармана коробок со спичками, зажгла одну из них и поднесла ее к тюку соломы.

Огонь быстро охватил солому и перебросился на соседние тюки. В результате полностью сгорело 25 тюков. Однако, как посчитали следствие и суд, последствия могли быть гораздо серьезнее: имелась реальная возможность распространения огня на хозяйственную постройку, расположенную в непосредственной близости от тюков соломы. А в ней хранились горюче-смазочные материалы и ядохимикаты.

Помимо соломы огнем была серьезно повреждена сельскохозяйственная дисковая борона. Общий материальный ущерб, причиненный поджигательницей фермеру, составил почти 100 тысяч рублей. В судебном заседании женщина полностью признала себя виновной и в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с таким же испытательным сроком, в течение которого она должна доказать свое исправление. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»