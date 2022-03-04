Родители высказались о денежных «поборах» в орловских школах

Обнародованы результаты ежегодного регионального мониторинга.

Итоги ежегодного мероприятия опубликованы на региональном образовательном портале. Речь идет об исследовании мнения родителей и законных представителей школьников по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов. Соответственно целью акции является предотвращение незаконных поборов с родителей и информирование последних об их правах в случае внесения добровольных пожертвований.

На протяжении шести последних лет активными участниками мониторинга стали 4210 респондентов – родители учеников 94-х школ из 22-х муниципальных образований. В прошлом году мониторинг проводился в шести муниципальных образованиях. Он охватил Аникановскую основную и Глазуновскую среднюю школы Мценского района, Студеновскую среднюю школу Хотынецкого района, Гагаринскую среднюю школу Корсаковского района, Никольскую среднюю школу Свердловского района, Воронецкую среднюю школу Троснянского района и два учреждения Орла — среднюю школу №23 и гимназию №39.

В социологическом опросе приняли участие 470 человек. Социальный статус опрошенных семей оказался практически однородным. Отмечается при этом, что только 315 из них являются полными. Большинство родителей (62 процента) свое семейное и материальное положение оценивают как удовлетворительное, еще 13 процентов семей — как хорошее. Интересно, что лишь 22 процента опрошенных – это родители в возрасте до 35 лет. Организаторы связывают это с тем, что «возраст вступления в брак у молодых людей отодвигается на более поздний». Большая часть респондентов (36 процентов) – это родители в возрасте 35-40 лет.

Заданные им вопросы касались «реализации комплекса мер в самой общеобразовательной организации, на муниципальном и региональном уровнях». Так, респонденты отвечали, известен ли им телефон или адрес региональной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в школах? Размещен ли на официальном сайте школы, где учится их ребенок, документ о порядке оказания платных образовательных услуг и образец соответствующего договора? Обладают ли они необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых школой бесплатно? Были заданы и другие вопросы.

Анализ полученной информации показал, что 58 процентов опрошенных знают региональные телефоны «горячих линий». С документами о порядке оказания платных образовательных услуг, размещенных на школьных сайтах, знакомы 65 процентов родителей. Такое же количество респондентов заявили, что им известны условия добровольных пожертвований. С локальными актами, регламентирующими контроль над расходованием родительских средств, знакомы 47 процентов. О номерах телефонов правоохранительных и контрольно-надзорных органов оказались осведомлены 210 участников опроса.

«Анализируя приведенные ответы, можно отметить равномерное распределение ответов мониторинга в интервале 39-65 процентов, — сообщает образовательный портал Орловской области. — Надо отметить, что увеличивается количество отрицательных ответов, респонденты стали чаще выбирать ответы «Неизвестен» и «Мне это неинтересно». Позиция респондентов объясняется личностными интересами, с одной стороны, с другой, – отсутствием системной работы в общеобразовательной организации».

ИА «Орелград»