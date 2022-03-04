Свиньи из недружественной страны прибыли в Орловскую область

В регион с разрешения надзорного органа ввезли племенных свиней из Чехии.

Как уточнили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, партия из 285-ти племенных свиней прибыла на территорию Троснянского района Орловской области по разрешению этого ведомства. Животные доставлены из Чешской Республики. Они были выгружены под контролем не только сотрудников ТУ Россельхознадзора, но и специалистов регионального управления ветеринарии. Сообщается, что к импортной партии свиней был приложен полный пакет сопроводительных документов. А при клиническом осмотре животные были признаны здоровыми и поставлены на карантин в специальное аттестованное помещение.

«Карантинирование будет проходить под контролем ТУ Россельхознадзора по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий, разработанному в соответствии с ветеринарными требованиями при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами племенных и пользовательных свиней, — подчеркнули в ведомстве. — С начала года на территорию Троснянского района Орловской области ввезено 1048 голов племенных свиней».

Напомним, в мае 2021 года правительство РФ составило список недружественных государств, на тот момент включив в него только две страны — США и Чехию. Чуть позднее на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что причиной для включения этих стран в список недружественных государств стали враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы. Однако пример Орловской области показывает, что Россия и Чехия, несмотря на ограничения, продолжают поддерживать экономические связи.

ИА «Орелград»