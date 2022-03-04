В Орле объявили четвертые торги на реконструкцию Красного моста

4.3.2022 | 15:41 Новости, Строительство

Три предыдущих аукциона результатов не принесли.

Объявлен четвертый аукцион по окончанию реконструкции Красного моста. Согласно информации с портала госзакупок, цена работ не изменилась и составляет 1,625 миллиарда рублей.

Первые два аукциона не состоялись из-за отсутствия желающих. Но на третий раз инициативу проявила московская компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Однако, у нее не нашлось лицензии на работу с объектами культурного наследия, поэтому она получила отказ.

Заявки на следующие торги принимаются до 14 марта.

ИА «Орелград»

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