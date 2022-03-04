В Орле полиция попросила у правительства дополнительные камеры

Бюджетные средства необходимы на развитие комплекса «Безопасный город».

Как уже рассказывал «Орелград», начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков представил отчет о проделанной в 2021 году работе на заседании Орловского облсовета народных депутатов. Он подробно рассказал не только о достижениях, но и о проблемах, которые требуется решить в ближайшее время. Так, с его слов, проблемным вопросом остается выделение бюджетных денег на развитие технических средств автоматический комплекс «Безопасный город».

«В инициативном порядке УМВД внесены предложения в правительство Орловской области и ГУ МЧС по вопросам установки дополнительных видеокамер в традиционных местах проведения публичных мероприятий и модернизации имеющегося оборудования, — говорится в докладе. — Однако финансирование мероприятий на указанные цели в региональной программе «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2020-2025 годы» было секвестировано».

При этом за счет средств муниципальных бюджетов в 2021 году в местах с массовым пребыванием граждан была установлена 81 видеокамера. То есть, местные власти деньги на данные цели у себя нашли. Также требует замены значительное количество технических средств автоматической фиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения, отмечено в докладе. Связано это со значительными сроками эксплуатации тех приборов, которые находятся на службе. На эти цели необходимо предусмотреть выделение средств из бюджета области в ближайшее время, считают в полиции.

К слову, в рамках реализации государственной программы «Профилактика правонарушений в городе Орле» на территории областного центра в 2021 году использовалось 99 технических средств контроля за состоянием правопорядка АПК «Безопасный город». Из них 29 действовало в Детском парке. С использованием этого комплекса на улицах и в других общественных местах в прошлом году было выявлено два преступления (в обоих случаях были пойманы пьяные водители) и пресечено 268 административных правонарушений.

ИА «Орелград»