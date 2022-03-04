В Орловской области отменены некоторые антиковидные ограничения

4.3.2022 | 15:08 Важное, Медицина, Новости, Общество

Масочный режим сохранен.

Власти региона отменили часть ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

В частности, предприятия общепита снова смогут работать в привычном режиме, а спортивные мероприятия смогут посещать зрители. Медицинские учреждения также возвращаются в штатный режим, откроются и детские комнаты. Как сообщалось ранее, в регионе сокращается коечный фонд.

Сохранятся масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция общественного транспорта и госучреждений. Лицам старше 60 лет по-прежнему рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий.

«Постепенно мы возвращаемся к нормальному ритму жизни. Однако прошу всех ответственно относиться к мерам личной безопасности», — цитирует губернатора Клычкова его пресс-служба.

ИА «Орелград»

 

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