В воскресенье в Городском парке отметят Масленницу

Традиционные гуляния пройдут с 12 до 15 часов.

В воскресенье в Городском парке культуры и отдыха состоятся гуляния, посвященные Масленице. Они стартуют в полдень и закончатся в 15.00.

Проводы зимы будут носить театрализованный характер и пройдут на пяти площадках:

«Гостей Масленицы начнут встречать у колоннады. Здесь будут звучать заклички скоморохов, проходить народные игрища и танцевальные состязания. Похожие активности – на 4-й аллее Городского парка культуры и отдыха, у лестницы к Центральному пляжу. Здесь же можно будет угоститься блинчиками и чаем», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Кульминацией торжества станет файер-шоу и сожжение чучела Масленница. Оно состоится в 14.45.

ИА «Орелград»