Владелец разбившегося под Орлом Maserati обвинил плохую дорогу

Потерпевший пытался доказать, что ДТП произошло не по его вине.

Примечательное гражданское дело по иску гражданина о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, рассмотрел Орловский районный суд Орловской области. Подробности сообщила его пресс-служба. Согласно материалам дела, авария произошла 3 апреля 2021 года примерно в 2 часа 10 минут. Истец находился за рулем дорогостоящего Maserati Ghibli.

Иномарка двигалась по автодороге Тросна-Калиновка. Совершая обгон впереди попутно двигавшегося автомобиля марки ВАЗ водитель Maserati не справился с управлением. В результате машины столкнулись и улетели в кювет. Какие последствия это ДТП имело для отечественной легковушки и находившихся в ее салоне людей, не сообщается. А вот владелец иномарки в иске указал, что его автомобиль сильно пострадал. Материальный ущерб он оценил в 3,538 миллиона рублей.

«По мнению истца, причиной данного дорожно-транспортного происшествия послужило то, что дорога была скользкой, не обработанной специальными противогололедными средствами, — говорят в пресс-службе районного суда. — Ответственным за содержание вышеуказанной автомобильной дороги в безопасном для движении состоянии, являлось ООО «Вектор», которое, по мнению истца, своевременно не приняло мер по устранению скользкости в виде стекловидного льда».

Кроме того, истец указывал на ненадлежащее выполнение сотрудниками ФКУ «Управление дорогой «Москва-Харьков» обязанности по контролю за исполнением государственного контракта о содержании дороги. Суд изучил приведенные доводы и пришел к выводу, что указанным выше ООО содержание дороги осуществлялось надлежащим образом. К тому же, авария произошла в апреле. А содержание дороги в весенне-летний период не включает себя услугу по обработке противогололедными реагентами.

«Согласно метеоданным, образование льда на дороге было зафиксировано 3 апреля 2021 года примерно за один час до дорожно-транспортного происшествия, тогда как срок для устранения зимней скользкости для данной категории дорог установлен не более 5 часов, — добавили в суде. — Кроме того, в момент дорожно-транспортного происшествия коэффициент сцепления с дорогой соответствовал допустимому».

В результате суд пришел к выводу, что причиной дорожно-транспортного происшествия является нарушение самим водителем иномарки безопасного скоростного режима при выполнении маневра с учетом наличия льда на проезжей части. Сама по себе скользкость не может однозначно стоять в причине происшествия, так как относится к дорожным условиям, которые, в свою очередь, должны учитывать водители транспортных средств, подчеркнула инстанция. В связи с этим истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции.

ИА «Орелград»