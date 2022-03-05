Девять лет получил орловец, задержанный с «чемоданом наркотиков»

При задержании у молодого человека изъяли десятки свертков с «зельем».

В Орловской области местный 30-летний житель получил обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере. Подробности сообщили в Орловской транспортной прокуратуре. Дело было рассмотрено по существу Железнодорожным районным судом города Орла. Молодой человек получил обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ. Он был членом преступной группы, которая использовала для торговли наркотиками возможности интернета.

«Установлено, что в июле 2021 года молодой человек получил 33 свертка с наркотическим средством с целью последующего размещения в тайниках и сбыта на территории города Орла, — сообщает Орловская транспортная прокуратура. — Однако довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками линейного отдела МВД России на станции «Орел». В последующем наркотические средства были обнаружены и изъяты».

С учетом мнения государственного обвинителя, степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд назначил наркодельцу наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»