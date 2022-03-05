На орловских полицейских поступила тысяча жалоб

Из этого количества лишь 22 жалобы были признаны обоснованными.

Управление МВД России по Орловской области открыло депутатам Орловского облсовета статистику приема обращений граждан, который ведется в круглосуточном режиме по «телефону доверия» (41-38-56). Сообщается, что в 2021 году на него поступило 1985 сообщений, что в целом соответствует уровню 2020 года. Из них 1034 звонка содержали жалобы на действия сотрудников органов внутренних дел. Впрочем, только 22 такие жалобы по итогам проведенных проверок были признаны обоснованными. Словом, в большинстве случаев «доброжелатели» на полицейских наговаривают.

Согласно приведенной статистике, на официальный сайт регионального управления МВД в прошлом году обратилось 1427 жителей Орловской области, что почти на 18 процентов больше, чем годом ранее. В полиции заверили, что по всем поступившим обращениям были проведены проверки, а по их результатам заявителям были направлены официальные ответы о принятых мерах реагирования. Кроме того, была продолжена практика общественного контроля за работой полиции.

«Совместно с членами Общественного совета при УМВД и территориальных ОВД принято участие в проведении Всероссийской «Гражданский мониторинг», в ходе которой были посещены дежурные части, участковые пункты полиции, подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД и миграционные пункты, — говорится в информации ведомства. — Проверена необходимая служебная документация, условия приема граждан, состояние и оборудование помещений». О выявленных недостатках и замечаниях при этом не сообщается.

ИА «Орелград»