В Орле банк из Москвы оспорил решение УФАС о спам-рекламе

Финансисты просили признать недействительным постановление о признании рекламы ненадлежащей.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению акционерного общества «ОТП Банк» из Москвы к указанному ведомству. Истец просил о признании недействительным решения, вынесенного орловскими антимонопольщиками в мае 2021 года. Поводом для вынесения данного решения стала жалоба частного лица. В своем заявлении в УФАС он указал, что на его телефон пришло смс-сообщение от банка с предложением об оформлении кредита на сумму до 1 миллиона рублей.

По мнению УФАС, указанное сообщение было распространено с помощью смс-рассылки, адресовано неопределенному кругу лиц, направлено на привлечение внимания к объектам рекламирования, формирование и поддержание интереса к ним, их продвижение на рынке, следовательно, является рекламой. Однако в этой «рекламе» частично отсутствовали условия оказания финансовых услуг кредитования, которые по закону должны доводиться до клиента.

«Арбитражным судом Орловской области установлено, что реклама банка содержала только одно из условий оказания банковской услуги, а именно: размер предоставляемого займа — 1 000 000 рублей, — говорят в УФАС. — Вместе с тем, отсутствовали иные условия, которые позволили бы потребителю правильно и в полном объеме оценить приемлемость условий получения необходимой ему услуги. Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой».

В связи с этим антимонопольщики решили, что сообщение банка противоречило требованиям ФЗ «О рекламе». В суде представители финансовой организации сослались на то, что спорное смс-сообщение было предоставлено клиенту «путем направления смс-сообщения на его персональный телефонный номер и не является сообщением рекламного характера, а является индивидуальным предложением и носит информационный характер». Согласие абонента на получение таких сообщений, по мнению истца, может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

В данном случае банк полагает отправку смс-сообщений «достаточно персонифицированной», так как в совокупности он учитывал уникальные для каждого клиента особенности состояния его карточного счета, кредитной истории. Также финансисты ссылались на то, что рассылка смс-сообщений осуществлялась единовременно и носила разовый характер, распространялась для определенных клиентов. Повторение ее на прежних условиях для тех же клиентов не предусмотрено. По мнению заявителя, вышеуказанное свидетельствует об индивидуализации определенного клиента, следовательно, условия не рассчитаны на неопределенный круг лиц. Однако эти доводы банку в суде не помогли.

Отметим, что УФАС ранее признало рекламу ненадлежащей и предписало банку прекратить ее распространение. Изучив представленные материалы, суд тоже пришел к выводу, что в данном случае спорное смс-сообщение отвечало всем признакам рекламы. И что в этой рекламе присутствовали важные условия, предоставления кредита, а именно сумма, но отсутствовали другие не менее важные условия кредитования. В результате арбитраж постановил в удовлетворении заявленного требования банку отказать, признав действия орловских антимонопольщиков законными.

ИА «Орелград»