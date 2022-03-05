Юных попрошаек и бродяжек будут искать под Орлом

Правила работы с несовершеннолетними утвердили в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок взаимодействия так называемых субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. Это своего рода инструкция по межведомственному взаимодействию. Система охватывает множество ведомств и учреждений, в том числе муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних (она назначена главным координатором), школы округа, полицию, медиков из Плещевской ЦРБ, соцработников и т.д.

Одной из главных задач межведомственного взаимодействия станет выявление безнадзорных детей и семей, находящихся в социально опасном положении. Для последних предусмотрен ряд критериев, по которым их будут оценивать. Например, к их числу отнесено исполнение родителями обязанности по воспитанию своих детей, наличие признаков жестокого обращения с детьми, вовлечение несовершеннолетних в противоправные и антиобщественные деяния, такие как попрошайничество, бродяжничество, проституция и др.

Согласно данным ОМВД России по Орловскому району, на профилактическом учете в настоящий момент состоит 28 подростков, что на треть меньше, чем годом ранее. Также на учет поставлено 25 родителей, или на 6,8 процента меньше, чем год назад. В 2021 году на территории нынешнего Орловского муниципального округа из неблагополучных семей было изъято два ребенка, нуждающихся в социально-реабилитационной помощи государства. В полиции уточнили, что эти дети были безнадзорными, их мать на момент изъятия находилась в неизвестном месте.

«Положительной тенденцией отмечается динамика подростковой преступности, — сообщает также ОМВД. — Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2021 году снижено на 57,1 процента. Всего их было совершено три».

ИА «Орелград»