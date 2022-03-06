Обновленная пресс-служба губернатора получила 8 задач и 52 функции

Стало известно, чем займется информационно-аналитическое управление.

Как уже сообщал «Орелград», Андрей Клычков утвердил положение об информационно-аналитическом управлении администрации губернатора и правительства Орловской области. По сути, это было решение о слиянии в единое подразделение двух структур – областного аналитического управления и управления пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации. «Произведенные преобразования будут способствовать оптимизации системы управления информационно-аналитической работой, совершенствованию логистики исходящего информационного трафика, ускорению генерации информации и обработки запросов от СМИ и информационных агентств», — говорится в официальном сообщении администрации региона.

Перед новой структурой поставлено восемь основных задач. Среди них: совершенствование деятельности региональных средств массовой информации; принятие мер, направленных на совершенствование обеспечения граждан объективной информацией о работе органов исполнительной власти; участие в организации официального опубликования правовых актов губернатора и правительства; аналитическое сопровождение деятельности губернатора в области мониторинга социально-экономической ситуации; оценка управленческих решений со стороны внешней среды, общественного мнения, рисков; анализ и прогноз общественной реакции на изменения социально-экономической ситуации и управленческие решения губернатора; выработка предложений и рекомендаций, направленных на более полный учет общественного мнения в деятельности губернатора.

Также новое ведомство наделено основными функциями. Интересно, что список таких функций насчитывает 52 пункта. Под №1 заявлена такая функция, как участие в формировании и реализации информационной политики в Орловской области. В функционал ведомства также включено информирование населения о деятельности губернатора, подготовка для СМИ официальных заявлений, комментариев и разъяснений позиции губернатора и членов регионального правительства по различным вопросам, организация пресс-конференций, интервью, брифингов и других мероприятий губернатора и его подчиненных, организация информационного обеспечения официальных визитов, встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок, а также других мероприятий с участием главы региона.

«Создание информационно-аналитического управления администрации губернатора и правительства Орловской области также преследует цели более оперативного медийного планирования и эффективного реагирования на новые информационные вызовы, а также задачи расширения коммуникативных связей органов власти с жителями региона и СМИ, — говорится в официальном сообщении. — Увеличения численности сотрудников вследствие слияния управлений не последовало».

ИА «Орелград»