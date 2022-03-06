Орловцам предрекли рост энергопотребления

Потребности в мощностях вырастут из-за строительства жилья.

Обнародованы данные анализа топливно-энергетического баланса Орловского муниципального округа. Напомним, таковым недавно стал Орловский район. Документ официально утвержден местными властями. Согласно ему, год от года потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в округе растет. При этом большую часть объема составляет потребление газа. Также подсчитано, что основной объем потребления ТЭР приходится на предприятия округа – свыше 47 процентов. Население потребляет примерно 30 процентов всех энергоресурсов. Остальное приходится на группу «иных потребителей».

Согласно представленным прогнозам, в ближайшие годы округ будет нуждаться в дополнительных мощностях. И отчасти «вина» в этом лежит на местных жителях. По оценкам администрации Орловского округа, в ближайшей перспективе на местных землях будет возведено порядка 1070 индивидуальных жилых домов. При расчете чиновники использовали и данные о земельных участках, которые предоставляются под застройку многодетным семьям от государства бесплатно.

Уже в 2022 году планируется разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения для новых домов. Само строительство намечено на 2024 год. В любом случае газификация вновь построенных домов повлечет за собой рост общего объема потребления газа в округе. Соответственно, подключение новых домовладений к электросетям неизбежно вызовет рост потребления электроэнергии населением. Впрочем, власти к этому подготовились. Прогноз потребления ТЭР составлен в перспективе до 2030 года, причем ежегодно этот документ будет актуализироваться с учетом складывающейся ситуации.

ИА «Орелград»