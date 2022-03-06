Орловцев позвали на конкурс «Радость пасхальная»

Объявлен прием заявок на конкурс художественного творчества.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, Всероссийский конкурс художественного творчества «Радость пасхальная» проводится по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия. Организатором выступила Орловская православная гимназия имени преподобного Алексея, расположенная на территории духовно-православного центра «Вятский Посад».

«Конкурс проводится в целях создания условий для развития духовно-нравственных и творческих стремлений у участников через различные виды творчества, для приобщения детей и подростков к православной вере и культуре, для повышения интереса к изучению истории и традиций праздника Пасхи, — пояснили в митрополии. — К участию в «Радости пасхальной» приглашаются учащиеся православных гимназий, воскресных школ и общеобразовательных учреждений».

С положением о конкурсе можно подробно ознакомиться на сайте Орловской митрополии РПЦ. Для участников предусмотрено несколько номинаций и возрастных категорий. Так, школьников разделят на младшую (1-4 классы), среднюю (5-8классы) и старшую (9-11 классы) возрастные группы. В номинации «Изобразительное искусство» участникам предстоит создать работы на тему «Рисуем Пасху!». Кстати, принять в ней участие могут учащиеся всех возрастов. Работы могут быть как живописными, так и графическими.

«Это может быть пасхальная открытка, натюрморт, пейзаж, портрет и прочее, — говорят в митрополии. — Живописные работы в этой номинации могут быть выполнены акварелью, гуашью, акрилом или маслом. Графические работы должны быть выполнены простым или цветными карандашами, пастелью, мягким материалом».

Еще одна любопытная номинация — «Художественное чтение». Речь идет о прозе и поэзии на тему «Праздник Светлой Пасхи». В данном случае участники должны будут направить в адрес организаторов видеозаписи своих выступлений. По сути, это будет мини-конкурс чтецов. Для поклонников письменных произведений предусмотрена номинация «Эссе» на тему «В ожидании Пасхи». Тут участникам дадут шанс поразмышлять о живописных картинах религиозного содержания и книгах спасающих жизнь (размышления на основе прочитанного пасхального произведения). По условиям от каждого участника принимается не более одной работы в каждой номинации, а сами работы можно подавать до 15 апреля 2022 года.

ИА «Орелград»