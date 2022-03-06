Орловскую область ожидает цифровая трансформация

Регион планирует исполнить поручение вице-премьера Чернышенко.

Губернатор Андрей Клычков утвердил программу цифровой трансформации Орловской области. Сделано это в соответствии с пунктом 3 перечня поручений заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Сам перечень был сформирован в сентябре 2021 года по итогам совещания с региональными руководителями цифровой трансформации. Официально цель программы звучит так: достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

В свою очередь, цифровая «зрелость» необходима для «оказания качественных государственных услуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки». Приоритеты цифровой трансформации региона составлены в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года.

К ним отнесено, например увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2030 году. 100-процентным к тому же сроку должно быть достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Для достижения этих целей бюджетные средства будут выделяться на развитие инфраструктуры образовательных организаций, внедрение цифровых программ и использование технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, развитие онлайн-обучения, постепенный отказ от бумажных носителей информации, а также разработку новых систем управления обучением.

«В дистанционном образовании системами управления обучением называются программы по администрированию и контролю учебных курсов, объясняют авторы программы. — Такие системы обеспечивают равный и свободный доступ учеников к знаниям, а также гибкость обучения».

Программой также запланировано обеспечение достоверности данных в сегменте жилищно-коммунального хозяйства как у бизнес-сообщества, так и у жителей региона, внедрение технологий учета общественного мнения при определении приоритетов развития территорий, внедрение современных цифровых технологий в городское управление и процессы, имеющие прямое влияние на качество жизни жителей, создание надежной инфраструктуры в сфере здравоохранения и другое. Общий объем финансирования программы в ближайшие три года составит 672 миллиона рублей.

ИА «Орелград»