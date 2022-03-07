Ловлю собак обсудили чиновники в Орловской области

Каждая седьмая бродячая собака была отловлена в пригородах Орла.

На рабочем совещании в администрации Орловского муниципального округа был обсужден вопрос об отлове собак, которые бродят по улицам без владельцев. Подробности сообщаются на сайте муниципалитета. Основным докладчиком стал представитель Орловского филиала БУ ОО «Орловский областной ветеринарный центр» Андрей Гаврилов. Он напомнил, что организация деятельности по обращению с беспризорными животными относится к полномочиям государства. В Орловской области уже второй год они возложены на ОВЦ.

«В 2021 году всего по области было отловлено 625 собак, из них 80 в Орловском муниципальном округе, — рассказал Андрей Гаврилов. — В этом году планируется отловить 650 собак в регионе. За два прошедших месяца в округе отловлено 30 собак». По его словам, заявки принимаются и рассматриваются в течение недели. Затем собаки отлавливаются, стерилизуются и отпускаются в «среду обитания». После этих процедур эмоциональный фон собак улучшается, и поводов для враждебности становится меньше, заверил докладчик.

Напомним, ранее ректор Орловского государственного аграрного университета имени Владимир Масалов заявил, что студенты-ветеринары и кинологи готовы научить орловцев правильно обращаться не только с домашними, но и с безнадзорными животными. Идея прозвучала в ходе областного круглого стола, посвященного вопросам ответственного обращения с животными. Указанный вуз ежегодно выпускает 40 ветеринаров и 15 кинологов, что полностью соответствует кадровым потребностям региона.

«Как отметил Владимир Масалов, необходимо научить орловцев ответственному обращению с животными, — сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. — Это касается не только домашних питомцев, но и безнадзорных кошек и собак, которые проявляют агрессию, являются переносчиками опасных для человека заболеваний. При необходимости студенты-ветеринары могут проводить своеобразные ликбезы в данной сфере с выездом на придомовые территории. Кинологическая служба также выразила готовность обучать граждан азам обращения с животными».

ИА «Орелград»