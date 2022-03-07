Орловское отделение ЛДПР помогло воссоединиться семье беженцев

7.3.2022 | 12:40 Новости, Общество, Политика

Бабушка с ребенком «застряли» в Ростовской области.

По сообщению регионального отделения ЛДПР, партии удалось помочь воссоединиться семье беженцев из Донбасса. В орловское отделение обратилась женщина, ребенок которой не мог добраться до Орла.

На территории Ростовской области находились бабушка с внуком. Мать же находилась в нашем регионе в «Орловчанке». На руках у бабушки не было документов, дававших ей право перевозки ребенка.

Центральный аппарат ЛДПР скоординировал работу ростовского и орловского отделений, что позволило найти решение проблемы.

«О сложившейся ситуации узнал Оперштаб Ростовской области. Совместными усилиями удалось поездом переправить бабушку и ребенка в Орловскую область. Уже на месте их встречали сотрудники Орловского регионального отделения ЛДПР, МЧС и сотрудники орловского оперштаба», — сообщает орловское ЛДПР.

ИА «Орелград»

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