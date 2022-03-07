Отменен оправдательный приговор начальнику полиции Ливен

Вердикт отменен Орловским областным судом по представлению прокуратуры.

Как сообщает прокуратура Орловской области, удовлетворено апелляционное представление Ливенского межрайонного прокурора, поданное на оправдательный приговор Ливенского районного суда. Последний был вынесен 29 декабря 2021 года, а его фигурантом стал начальник полиции МО МВД РФ «Ливенский» Николай Костылев. Он был признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«С таким решением суда не согласилась сторона обвинения, поскольку выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам по уголовному делу, — пояснили в прокуратуре региона. — Орловский областной суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил апелляционное представление, отменив приговор районного суда. В настоящее время уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда».

«Орелград» уже рассказывал об этом процессе. В Ливенский районный суд материалы уголовного дела поступили в сентябре прошлого года. Оно находилось в производстве судьи Виктории Орловой. В январе 2022 года пресс-служба Ливенского райсуда объяснила, почему был вынесен оправдательный приговор. Как следует из материалов, 16 мая 2020 года около 21 часа инспекторы ДПС выявили факт управления мотоциклом «Минск» неким гражданином К., находящимся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было документов на мотоцикл. Гражданин позвонил своей жене и рассказал ей о неприятной ситуации, в которую он угодил.

По версии следствия, жена позвонила Костылеву, а тот по ее просьбе позвонил инспектору ДПС и попросил отпустить нетрезвого мотоциклиста без составления протокола. Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что «Костылев Н.В. разговаривал по телефону с инспектором ДПС, просил не оформлять гражданина К. и отпустить его, когда он был уже отпущен инспектором ДПС в связи с отсутствием в его действиях каких-либо правонарушений». Как подчеркнули в райсуде ранее, «доказательств обратного стороной обвинения суду представлено не было».

«Оправдывая подсудимого, районный суд пришел к выводу, что указание инспектору ДПС было дано уже тогда, когда гражданин был отпущен инспектором в связи с отсутствием в его действиях каких-либо правонарушений», — пояснила прокуратура Орловской области. Добавим, что высокопоставленного полицейского не только оправдали, но и признали за ним право на реабилитацию. Теперь процесс начнется, по сути, заново.

ИА «Орелград»