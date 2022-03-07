Спор о предупреждении пасечников дошел до облсуда

Суд рассмотрел жалобу агропредприятия на действия надзорного органа.

Орловский областной суд подтвердил законность и обоснованность привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Уточняется, что решение этого ведомства в судебном порядке оспаривала компания «Авангард-Агро-Орел». Сначала она обратилась в Ливеснкий районный суд, но затем, проиграв в первой инстанции, дошла с жалобой до Орловского областного суда.

Истоки спора стоит искать в августе 2021 года, когда сотрудники орловского Россельхознадзора выявили нарушения при проведении планового мониторинга. Речь идет о применении механизма обязательного оповещения через СМИ владельцев пасек о проведении химических обработок сельскохозяйственных культур. Напомним, в предыдущие годы в Орловской области неоднократно фиксировались случаи массового мора пчел из-за обработки полей химикатами без предварительного предупреждения пасечников.

В данном случае, по версии управления Россельхознадзора, указанная агрофирма опубликовала информацию о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов не в полном объеме. В связи с этим в отношении нее был составлен административный протокол по ст.8.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного дела компания была оштрафована на 10 тысяч рублей. В суде она добивалась отмены постановления об административной ответственности, однако ее жалобы были оставлены без удовлетворения судами двух инстанций.

ИА «Орелград»