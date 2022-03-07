В Орле нашли станки и машины, угрожавшие человеку

О нарушениях сообщается в годовом отчете профсоюзов.

Пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области обнародовала краткий отчет об итогах работы технической инспекции труда за 2021 год. Основное внимание, как сообщается, было сосредоточено на совершенствовании механизма общественного контроля в системе управления охраной труда с участием уполномоченных (доверенных) лиц. Согласно приведенной статистике, в минувшем году внештатными техническими инспекторами труда и доверенными лицами было проведено 914 проверок организаций «на предмет обеспечения здоровых и безопасных условий труда».

В результате общественники выявили 732 нарушения. Ответственным должностным лицам были выданы представления об устранении нарушений. Кроме того, работодателям в ходе таких проверок было предъявлено 26 требований о приостановке в эксплуатации 27 станков, машин и другого оборудования, которые, по мнению проверяющих, угрожали жизни и здоровью работников. Добавим, что участие в проверках принимали сотни уполномоченных лиц по охране труда и десятки внештатных технических инспекторов труда.

Также профсоюзы участвовали в спецоценке условий труда в организациях здравоохранения, промышленности, на предприятиях энергетики и связи и многого добились. Как утверждают профсоюзы, после ее проведения в организациях здравоохранения региона появились дополнительный отпуск, бесплатная выдача молока, доплаты к заработной плате, были установлены отчисления на досрочную пенсию и сокращенное рабочее время работникам.

«Вместе с тем еще немалая часть работников в организациях автосельмаша, агропромышленного комплекса трудятся в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям, — следует из сообщения Федерации профсоюзов Орловской области. — Необходимо отметить, что в истекшем году в регионе случаев профессионального заболевания не установлено».

Отмечено также, что обеспечение здоровых и безопасных условий для работников находится в прямой зависимости от финансирования мероприятий по охране труда. По сведениям членских организаций ФПОО, в 2021 году на мероприятия по охране труда в среднем на одного работающего в Орловской области было израсходовано 8000 рублей. Для сравнения, показатель 2020 года составлял 7500 рублей.

ИА «Орелград»