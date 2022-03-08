Орловские аграрии успели закупить семена у Евросоюза

Из Европы в Орловскую область поступило почти три центнера семян.

В текущем году специалисты Территориального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 40 партий импортных семян сельскохозяйственных растений и саженцев. Из них на долю Орловской области приходится 15 партий, на долю Курской области – 25. Об этом сообщила пресс-служба указанного ведомства. В частности, на Орловщину было ввезено 273,2 тонны семян различных сельскохозяйственных культур. Грузы поступили из Франции, Германии, Индии, Китая, Таиланда, Венгрии, Чехии, Кореи, Австрии, Италии и Белоруссии. Кроме того, Орловская и Курская область в этом году импортировали 443,7 тысячи саженцев ягодных культур из Италии.

Как уточняет пресс-служба ТУ Россельхознадзора, 38 процентов всего ввезенного объема составили семена кукурузы, 34 процента — ячменя, 13 процентов — гороха и 15 процентов — семена овощных культур. Это говорит о том, что даже в условиях осложнения геополитической обстановки торговые связи между РФ и странами Запада пока полностью не разорваны. В рамках карантинного фитосанитарного контроля каждая импортная партия была проверена. Проверке подверглись, в том числе, товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие сортовые и посевные качества.

«В ходе документарного контроля было выявлено семь случаев нарушения законодательства в области карантина растений при ввозе на территорию Российской Федерации семян кукурузы (60,4 тонны), следующих из Австрии (происхождением Франция) в Краснодар, — рассказали в ведомстве. — В соответствии с ФЗ «О карантине растений» партии семян кукурузы возвращены отправителю».

Также сообщается о проведении лабораторных экспертиз, для чего от осмотренных грузов были отобраны образцы семян. Их проверили на наличие карантинных и генно-модифицированных организмов (ГМО), а также на посевные и сортовые качества. Экспертизу провели сотрудники аккредитованной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. В исследованных ими образцах материалы, являющиеся производными ГМО, не были выявлены. Карантинных организмов также не обнаружено.

ИА «Орелград»