Орловские чиновники неплохо заработали перед Новым годом

Статистики подсчитали, кто и какую получил зарплату в декабре.

Орелстат представил данные о заработной плате граждан, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловской области. Так, средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2021 года, в обследованных организациях составила 49 553 рубля. По сравнению с ноябрем 2021 года она увеличилась на 40,9 процента, а по отношению к декабрю предыдущего года выросла на 18,6 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2021 года увеличилась по сравнению с декабрем 2020 года на 8,8 процента.

В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация, говорят статистики. Наиболее обеспеченными среди работников Орловской области являются представители финансовой и страховой деятельности. Декабрь явно выдался для них неплохим месяцем, так как и без того немалый заработок в этих отраслях подскочил до среднего уровня 92 148 рублей. Чиновники отстали от них, но ненамного. Средняя декабрьская зарплата в органах государственного управления Орловской области составила 79 658 рублей.

Впрочем, и в ряде других отраслей декабрьские заработки оказались заметно выше среднегодовых. Так, по подсчетам специалистов Орелстата, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений средняя зарплата в декабре составила 65 846 рублей, в образовании – 52 564, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 50 116, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 45 651, в обрабатывающих производствах – 43 785.

В чем-то даже удивительно, но в конце списка наиболее оплачиваемых профессий оказались представители оптовой и розничной торговли (средняя зарплата за декабрь 2021 года – 43 070 рублей), транспортировки и хранения (42 246), здравоохранения и социальных услуг (41 718) и строительства (34 803 рубля). Самый низкий доход был отмечен в сфере гостиничного бизнеса и услуг предприятий общественного питания. Работники этих организаций в среднем заработали в декабре только по 25 752 рубля, что составляет лишь 52 процента от среднеобластной зарплаты.

ИА «Орелград»