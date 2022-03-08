Почти полторы тысячи электронных подписей получили орловцы

Работа по выпуску так называемых КЭП наращивает обороты.

В Орле по состоянию на начало марта 2022 года налоговой инспекцией выпущено 1357 квалифицированных электронных подписей (КЭП). Из них 704 подписи предназначены для индивидуальных предпринимателей и 653 подписи — для юридических лиц. Такие данные приводит инспекция ФНС России по городу Орлу. Напоминаем, что с 1 января 2022 года функция по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов возложена именно на налоговые органы.

Однако еще 1 июля 2021 года стартовал своего рода переходный период. С этого дня налоговики начали выдавать КЭП наряду с коммерческими удостоверяющими центрами. Теперь стоит иметь в виду то, что удостоверяющие центры, не получившие аккредитацию до 1 июля 2021 года по новым правилам, больше не могут выдавать электронные подписи. А срок действия КЭП, выпущенных коммерсантами, закончился 1 января 2022 года.

«При получении бесплатной квалифицированной электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России (в любом территориальном налоговом органе) заявление на выпуск КЭП можно подать дистанционно из личных кабинетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо личного кабинета физического лица (директора организации или индивидуального предпринимателя) на сайте ФНС России, — пояснили по этому поводу в налоговой инспекции областного центра. — В течение пяти дней после подачи заявления необходимо посетить лично налоговый орган для получения квалифицированного сертификата подписи».

ИА «Орелград»