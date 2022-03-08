С орловцев взыскали 230 миллионов рублей просрочки по алиментам

8.3.2022 | 12:35 Закон и порядок, Новости

Управление ФССП ознакомило жителей региона с результатами своей работы.

Итоги деятельности подразделений регионального управления ФССП России недавно были подведены на заседании ведомственной коллегии. Было отмечено, что большое социальное значение имеет работа по исполнительным производствам о взыскании задолженности по алиментам. Данное направление деятельности, как заверили в ведомстве, находится на постоянном контроле руководства УФССП. Что касается статистики, то она такова.

В 2021 году судебными приставами Орловской области в результате комплекса принятых мер было взыскано 230,756 миллиона рублей  задолженности по алиментам. Этот показатель оказался в 2,1 раза больше, чем в 2020 году, когда взыскано было «всего» 110,199 миллиона рублей. Можно отметить и то, что в 2021 году на территории региона было возбуждено 3935 исполнительных производств о взыскании алиментов. Окончено за тот же период было 4093 исполнительных производства данной категории.

«Интенсивность исполнительных действий по исполнительным производствам о взыскании алиментов по итогам 2021 года составила 104,1 процента, — отмечено в отчете регионального управления службы судебных приставов. — На 1 января 2022 года в остатке значилось 4435 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 187 исполнительных производств, или на 4 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года (4622)».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования