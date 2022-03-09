16 школ Орловской области примут участие в программе «Земский учитель»

9.3.2022 | 17:49 Новости, Образование

Учителя, переехавшие в сельскую местность, получат по миллиону рублей.

В Орловской области снова открыли вакансии для земских учителей. Ей смогут воспользоваться 16 педагогов, согласных на переезд в Ливны и Ливенский, Болховский, Глазуновский, Колпнянский, Кромской, Малоархангельский, Свердловский, Троснянский, Урицкий и Орловский районы.

Об этом сообщил Алексей Карлов, руководитель департамента Орловской области, на сегодняшнем заседании правительства.

Программа «Земский учитель» призвана компенсировать дефицит кадров в сельских школах. Ее бюджет составляет 16 миллионов рублей. Таким образом, каждый учитель может получить по миллиону рублей.

ИА «Орелград»

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