Орловцев предупредили о правилах поведения на водоемах в весенний период

Толщина ледяного покрова на реках не превышает 5-6 см.

Управление по безопасности горадминистрации предупредило жителей города о правилах поведения на водоемах в весенний период.

«В погоне за острыми ощущениями молодёжь пренебрегает элементарными и очевидными правилами безопасности. Не уступают подрастающему поколению и некоторые взрослые — любители зимней рыбалки, которые до последних ледяных сантиметров на реках и озёрах ожидают удачного клёва. Но разве стоят пойманные караси человеческой жизни и горечи родных и близких? Ответ очевиден», — предупреждает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что на данный момент толщина ледяного покрова не превышает 5-6 сантиметров. При этом, лед подмывается быстрым течением. Это создает угрозу для жизни и здоровья людей.

В Орле проходят рейды по прибрежным территориям, в ходе которых проводятся разъяснительные беседы и распространяются специальные памятки.

«Друзья! Мы надеемся на ваше благоразумие и осторожность! Не выходите на лёд! Тем более запрещено:

выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

проверять прочность льда ударом ноги;

находиться на льду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать, собираться большим количеством людей в одном месте.

Если произошла беда, незамедлительно обращайтесь в экстренные службы:

Службу спасения – 01, 101, 112;

в управление по безопасности администрации Орла — 25-52-10 (доб. 1602);

к оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Орла — 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93″, — сообщается в обращении к жителям.

ИА «Орелград»