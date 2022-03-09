Орловские автомобилисты выразили солидарность с российскими военными

9.3.2022 | 11:17 Новости, Общество

Флешмоб автомобилистов прошел по всей стране.

Орловские автомобилисты присоединились к всероссийскому флешмобу в поддержку российских военнослужащих, проводящих спецоперацию по демилитаризации Украины.

Многие жители региона обклеили свои машины символами «Z» и «V». Этими буквами маркированы борта российской военной техники, задействованной на территории Донбасса и Украины.

Орловцы провели автопробег по областной столице, а после выстроили из автомобилей эти символы на взлетной полосе аэропорта «Южный». Также «Z» и «V» транслировались на городских рекламных экранах.

ИА «Орелград»

 

 

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